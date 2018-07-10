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Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 300 bin lira ödüllü gri listede aranan Mervan kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu ortaya çıktı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:57
Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 1 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan Mervan kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:57
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