Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nazımiye Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 1 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristin, Terör Arananlar Gri Listede bulunan Mervan kod adlı Yunus Dalgın isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"denildi.



