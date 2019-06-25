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Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu

Tunceli kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365" operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu bildirildi.

25 Haziran 2019 Salı 09:42
Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu

Tunceli kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365" operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu bildirildi. Daha önce ele geçirilen 4 teröristten birinin 600 bin TL ödülle turuncu listede, 3’ünün ise 300 bin TL ödülle gri listede arandığı ortaya çıkmıştı, son olarak etkisiz hale getirilen teröristin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca 22 Haziran’dan beri devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Operasyonu kapsamında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Bugün de 25 Haziran 2019’da 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplamda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Silahlar, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi


Operasyon bölgesinde timlerin arama çalışması yaptığı aktarılan açıklamanın devamında, "Yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 adet M-16 Piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü, 6 adet M-16 şarjörü, 4 adet el bombası, 287 adet kalaşnikof mühimmatı, 147 adet M-16 mühimmatı, 2 adet pil bloğu, 7 adet şemsiye, 2 adet yağmurluk, 9 adet panço, 3 adet sırt çantası, 1 adet radyo, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı,5 kilogram tütün, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:42
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