Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3’e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli’nin merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel - 365 operasyonunda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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