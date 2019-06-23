Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi İçişleri Bakanlığından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi- Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

ANKARA (AA) - Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.