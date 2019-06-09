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Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı

Terörden temizlenip huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı başladı.

09 Haziran 2019 Pazar 15:30
Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı

Terörden temizlenip huzur ve turizm şehri haline gelen Tunceli’de Türkiye’de ilk defa düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı başladı. Şampiyona nedeniyle otel ve misafirhanelerde yer kalmayınca, yurtlar kullanıma açılıp, nehir kenarına kamplar kuruldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa 8-13 Haziran arasında gerçekleştirilen Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden 600 sporcunun yanı sıra 200 de teknik heyet ve hakem kente geldi. Munzur Çayı’nda düzenlenecek olan şampiyonaya katılacak takımlar dün ve bugünantrenmanlarını yaptı. 36 kilometresi dünya rafting parkuru ilan edilen Munzur Nehri’nde yapılan antrenmanlar bile büyük heyecan yaşattı.



20 ülkeden sporcular geldi


Tunceli’de ilklerin yaşanmaya başladığını belirten Vali Tuncay Sonel, “2018 yılı içerisinde ilk kez, ‘Türkiye Rafting Şampiyonası’ yapılmıştı. 2019 yılında da 8-13 Haziran tarihlerinde de, ‘Dünya Rafting Şampiyonası’ yapılıyor. Dünya Rafting Federasyonu Başkanı, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanı ve başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 20 ülkenden 800 sporcu, hakem ve teknik heyet katılıyor. Tunceli, rengarenk oldu. Tunceli’de şu anda Kosta Rika, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Fransa, İran’dan ve dünyanın dört bir yanından sporcular var. Munzur Nehri üzerinde bulunan 36 kilometrelik kısmı ile güzel bir parkur alanı var. Dünya Rafting Federasyonu tarafından uluslararası parkur alanı haline getirilmişti. Orada gündüz rafting yarışları, gece yarışları ve halk konserleri verilmektedir. Vatandaşlarımız memnun" dedi.



Otellerde yer kalmadı, yurtlar açıldı


Dünyanın dört bir yanından gelen tüm misafirlere Tunceli olarak ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Sonel, "Otellerimizde yer yok ama yüksek öğrenim ve orta öğrenim yurtlarımızı açtık. Munzur Nehri kıyısında kamp alanları oluşturduk. Vatandaşlarımız Tunceli’ye gelsinler. Eşsiz doğasıyla insanları büyüleyen Tunceli’mizin güzelliklerini görsünler” ifadelerini kullandı.



Yabancı sporcular tekrar gelmek istiyor


Tunceli’ye Kazakistan’dan geldiklerini aktaran sporculardan Maxim Zımın “İlk defa gedik. Tunceli’yi çok güzel bulduk, insanları çok iyi. Bugün antrenman yapıyoruz yarından itibaren inişler gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte yine gelmeyi istiyoruz” diye konuştu.


37 saat yolculuk yapıp Brezilya’dan geldiklerini dile getiren Pedro Aversa ise “Buraya ilk defa geldiğim için çok heyecanlıyım. Tunceli’yi sevdim ve beğendim” dedi.


Yarın başlayacak kadın ve erkeklerin yarışacağı şampiyonada 3 gün boyunca çeşitli kategorilerde mücadelelerin yer alacağı belirtilirken, kente yarışmayı izlemeye birçok kişinin gelmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:30
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