Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası hazırlık toplantısı

Tunceli’de yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası ile ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Tunceli’de ilk defa yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası ile ilgiliöğretmenevinde toplantı düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in başkanlık yaptığı toplantıya , Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı,Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Kaymakam Soner Divli, kurum müdürleri ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Tuncay Sonel, “23-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenmişti. Ardında yine Tunceli’de ilk defa 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık.Başarılı organizasyonların ardından şimdi de Dünya Rafting Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Şampiyonanın sorunsuz geçmesi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yapılan bu toplantılarla da eksikliklerimizi belirleyip, yol haritamızı netleştireceğiz” dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise sunum eşliğinde katılımcılara şampiyonada izlenecek yol haritası ile ilgilidetaylı bilgiler aktardı.

Toplantıda, ayrıca şampiyona öncesinde organizasyon ve yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.