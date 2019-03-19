0553 313 94 23

Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası hazırlık toplantısı

Tunceli’de yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası ile ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mart 2019 Salı 15:51
Tunceli’de Dünya Rafting Şampiyonası hazırlık toplantısı

Tunceli’de yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası ile ilgili hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.


8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Tunceli’de ilk defa yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası ile ilgiliöğretmenevinde toplantı düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in başkanlık yaptığı toplantıya , Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı,Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Kaymakam Soner Divli, kurum müdürleri ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Tuncay Sonel, “23-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenmişti. Ardında yine Tunceli’de ilk defa 6-7 Ekim 2018 tarihlerinde Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık.Başarılı organizasyonların ardından şimdi de Dünya Rafting Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Şampiyonanın sorunsuz geçmesi için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yapılan bu toplantılarla da eksikliklerimizi belirleyip, yol haritamızı netleştireceğiz” dedi.


Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise sunum eşliğinde katılımcılara şampiyonada izlenecek yol haritası ile ilgilidetaylı bilgiler aktardı.


Toplantıda, ayrıca şampiyona öncesinde organizasyon ve yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    180. Yıl Futbol Turnuvası
    1. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    2. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    3. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    4. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    5. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    6. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    7. İki oğlunu öldüren babanın davası
    8. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    9. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    10. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    11. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    12. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    13. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    14. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    15. Hırdır; "Ölüdeniz sahipsizlikten ölüyor
    16. Gençler istedi, Binali Yıldırım söz..
    17. Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi..
    18. Çatışma çıktı! PKK'lı teröristler..
    19. AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı,..
    20. Malatya'da terör operasyonu
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı