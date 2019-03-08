0553 313 94 23

Tunceli’de çocukların yüzünü güldüren kampanya

Tunceli’de ilk ve anaokulu öğrencilerinin yüzleri "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyasıyla güldü.

08 Mart 2019 Cuma 18:23
Tunceli’de çocukların yüzünü güldüren kampanya

Tunceli’de ilk ve anaokulu öğrencilerinin yüzleri "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyasıyla güldü.


Tunceli Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda çeşitli programlar düzenlemek için kente gelen GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, ilk olarak öğrencilere “Depremle Birlikte Yaşam Eğitimi” verdi. Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, öğrencileri deprem hakkında bilgilendirerek afet anında uygulanabilir pratik bilgileri aktardı. İstanbul’da düzenlenen Evrencan Gündüz konserini dinlemeye gelenlerin, bilet yerine yanlarında getirdiği10’ar adet oyuncak"Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar " kampanyası kapsamında grup tarafından toplandı. Toplanan 3 bin 200 yeni oyuncağı da Tunceli’ye getiren grup Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in katılımıyla tüm ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hediye etti.


Etkinlikte konuşan Vali Tuncay Sonel“Bugün GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım ekibi aramızda. Dünyanın herhangi bir yerinde deprem olduğunda ülkemiz adına ilk olarak bu arkadaşlarımız gidiyor. En son geçen yıl Endonezya’ya gitmişlerdi. Ülkemizde de herhangi bir doğal afet durumunda ilk koşan ekiplerin başında yer alıyorlar. Ekibimiz, gönüllülük esasıyla çalışıyor. Ekip içerisinde doktorundan öğretmenine, iş adamına kadar her meslekten gönüllüler var. Deprem Haftası içerisindeyiz. Umut bey ve ekibi depremle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca 3 bin 200 oyuncakla ilimize geldiler. Getirdikleri oyuncakları da çocuklarımıza dağıttık" dedi.


Grubun Koordinatörü Umut Dinçşahin," Valimiz Tuncay Sonel’in davetiyle Tunceli’ye geldik. Deprem Haftasında 18 GEA gönüllüsü,lise öğrencilerine Depremle Birlikte Yaşam Eğitimi verdi. Aynı zamanda ilköğretim okulundaki öğrencilere deprem eğitimi ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. Tunceli’deki 85 lise öğrencisi de kampanyamızda gönüllü oldu. 88.kez düzenlenen kampanyayla 3 bin 200 oyuncak, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Bu kampanya kardeşlik, paylaşım, imece, dostluk ve sevgi kampanyasıdır”ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:23
  1. doğa
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastayken hangi durumda ücretli izine çıkılabilir? Hastayken ücretli izin nasıl yapılabilir?
    1. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    2. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    3. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    4. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    5. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    6. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    7. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    8. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    9. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    10. Liderin rakibi maça gelmedi
    11. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    12. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    13. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    14. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    15. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    16. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    17. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    18. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    19. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    20. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    21. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    22. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    23. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    24. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    25. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    26. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    27. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    28. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    29. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    30. Bakan Soylu: “Terörün kökünü..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem