Tunceli’de çocukların yüzünü güldüren kampanya

Tunceli’de ilk ve anaokulu öğrencilerinin yüzleri "Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar" kampanyasıyla güldü.

Tunceli Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda çeşitli programlar düzenlemek için kente gelen GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım Grubu, ilk olarak öğrencilere “Depremle Birlikte Yaşam Eğitimi” verdi. Grubu Koordinatörü Umut Dinçşahin, öğrencileri deprem hakkında bilgilendirerek afet anında uygulanabilir pratik bilgileri aktardı. İstanbul’da düzenlenen Evrencan Gündüz konserini dinlemeye gelenlerin, bilet yerine yanlarında getirdiği10’ar adet oyuncak"Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar " kampanyası kapsamında grup tarafından toplandı. Toplanan 3 bin 200 yeni oyuncağı da Tunceli’ye getiren grup Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in katılımıyla tüm ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hediye etti.

Etkinlikte konuşan Vali Tuncay Sonel“Bugün GEA Arama, Kurtarma ve İnsani Yardım ekibi aramızda. Dünyanın herhangi bir yerinde deprem olduğunda ülkemiz adına ilk olarak bu arkadaşlarımız gidiyor. En son geçen yıl Endonezya’ya gitmişlerdi. Ülkemizde de herhangi bir doğal afet durumunda ilk koşan ekiplerin başında yer alıyorlar. Ekibimiz, gönüllülük esasıyla çalışıyor. Ekip içerisinde doktorundan öğretmenine, iş adamına kadar her meslekten gönüllüler var. Deprem Haftası içerisindeyiz. Umut bey ve ekibi depremle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca 3 bin 200 oyuncakla ilimize geldiler. Getirdikleri oyuncakları da çocuklarımıza dağıttık" dedi.

Grubun Koordinatörü Umut Dinçşahin," Valimiz Tuncay Sonel’in davetiyle Tunceli’ye geldik. Deprem Haftasında 18 GEA gönüllüsü,lise öğrencilerine Depremle Birlikte Yaşam Eğitimi verdi. Aynı zamanda ilköğretim okulundaki öğrencilere deprem eğitimi ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. Tunceli’deki 85 lise öğrencisi de kampanyamızda gönüllü oldu. 88.kez düzenlenen kampanyayla 3 bin 200 oyuncak, ilkokul öğrencileriyle buluştu. Bu kampanya kardeşlik, paylaşım, imece, dostluk ve sevgi kampanyasıdır”ifadelerini kullandı.