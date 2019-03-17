Tunceli’de çocuklar Rafadan Tayfa ile eğlendi
Tunceli’de çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile eğlendi.17 Mart 2019 Pazar 18:28
Tunceli’de çocuklar Rafadan Tayfa Müzikali ile eğlendi.
Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla,Rafadan Tayfa’nın kahramanları, çocuklarla buluştu.Müzikali çocukların yani sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, ilçe kaymakamları veailelerbirlikte izledi.İki seans halinde sahnelenen ve salonun dolu olduğumüzikalde çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.
Müzikal sonunda çizgi film karekterlerini canlandıran oyuncularla çocuklar hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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