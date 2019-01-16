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Tunceli'de çığ yüzünden mahsur kalan 301 kişi kurtarıldı

Tunceli-Pülümür-Erzincan ve Tunceli-Ovacık kara yolları düşen çığ yüzünden ulaşıma kapandı- Çığ sebebiyle her iki yolda aralarında 6 yolcu otobüsünün de olduğu 57 araçta mahsur kalan 301 kişi ekiplerce kurtarıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
Tunceli'de çığ yüzünden mahsur kalan 301 kişi kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 2 ayrı kara yolunda düşen çığ yüzünden aralarında 6 yolcu otobüsünün de olduğu 57 araçta mahsur kalan 301 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun 47. kilometresine çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 6 yolcu otobüsü, 2 tır ve 47 özel araçtaki 236 kişiye ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla ulaşıldı.

Ayrıca Tunceli-Ovacık kara yolunda da çığ düşmesi sonucu 8 araç içerisinde 65 kişi mahsur kaldı. Araçlarda mahsur kalanlar, yolun ulaşıma açılmasıyla yolculuklarına devam etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Mahsur kalan vatandaşlarımızın en hızlı şekilde kurtarılması için ekiplerimiz yoğun çalıştı. Vatandaşlarımızı mağdur olmamaları için ilimizdeki otel, yurt ve spor salonlarında misafir ettik. Yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu an çığ ve olumsuz hava dolayı kapanan Tunceli-Ovacık ve Tunceli-Elazığ kara yollarını ulaşıma açık. Tunceli-Pülümür-Erzincan yolunda ise ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Birkaç saate kadar bu yol da ulaşıma açılmış olacak inşallah." dedi.

Tunceli-Pülümür ve Erzincan kara yolu dün de 37. ve 42'inci kilometrelerinde yaşanan iki ayrı çığ olayı sebebiyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanmıştı. Söz konusu yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılmış ve bölgede 4 yolcu otobüsü ve çok sayıda araçta mahsur kalan kişiler kurtarılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:27
  1. çığ düşmesi
  2. Erzincan
  3. kar yağışı
  4. Pülümür
  5. Tunceli

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