0553 313 94 23

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:16
Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 00:16
  1. çatışma
  2. terör operasyonu
  3. Tunceli
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmaris’te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı
    1. Marmaris’te 6 bin 980 şişe kaçak ve..
    2. ABD Lübnanlı Nizar Zaka'nın serbest..
    3. Hariri'den "Lübnan Körfez sorunlarına..
    4. Washington’da Shanahan tartışması..
    5. Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker..
    6. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    7. Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
    8. Amasya Genelgesi'nin 100. yılı..
    9. Virüslerde keşfedilen özellik tedavi..
    10. A Milli Takım, ilk yenilgisini..
    11. Olaya karışan Suriyeliler Tarsus’ta..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2019
    13. "İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim..
    14. Elazığ’da kavga: 2 yaralı
    15. Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı..
    16. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    17. Filistinli çocuğun babasının..
    18. Lübnan Bahreyn'deki çalıştaya..
    19. Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü..
    20. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    21. İmamoğlu'nun yalanlarına Binali..
    22. İzlanda- Türkiye maçı kaç kaç bitti?..
    23. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    24. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    25. Evde yaptıkları sahte alkollü içince..
    26. Türkiye - İzlanda maçında Milliler üzdü!
    27. Kaldırılması öngörülen sınav için Büro..
    28. Trabzon’da adliye personelinden Yargı..
    29. Mustafakemalpaşa Kaymakamı..
    30. Adliye çalışanlarından GYS..
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu