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Tunceli’de “Beyaz Makas” projesi

Tunceli’de 2 yıldır devam eden "Beyaz Makas" projesi kapsamında 14 işletmeye başarı belgesi verildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:14
Tunceli’de “Beyaz Makas” projesi

Tunceli’de 2 yıldır devam eden "Beyaz Makas" projesi kapsamında 14 işletmeye başarı belgesi verildi.


İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın’ıngirişimleriyle kentte 2017 yılında “Beyaz Makas” projesi başlatıldı. Proje kapsamında il genelindeki berber, kuaför ve güzellik salonu olarak hizmet veren tüm işletmelerde sağlık ve hijyen eğitimi verilirken, denetimler de yapıldı. Proje sonunda başarılı bulunan 14 işletmeye İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice tarafından başarı belgesi verildi.


Proje ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, “İki yıl süren proje kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygunsuz koşullardan doğacak sağlık riskleri, mikroorganizmalar ve bulaşma yolları, alınması gereken eğitimler, kişisel hijyen, işyeri hijyeni, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, ergonomi koşulları, bağışıklama ile ilgili sağlık eğitimleri verildi. Eğitim sonunda ise tüm işletmelere ayrı ayrı dezenfeksiyon ve sterilizasyon algoritması, proje tanıtım broşürü, el yıkama algoritması, tıbbi delici ve kesici atık kutusu temin edilerek ücretsiz verildi. İşletmelere verilen sağlık eğitimi ve yapılan denetim sürecinde Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği BaşkanıHıdır Belice ve temsiliyetindeki bileşenlerle de işbirliği sağlandı” dedi.


Proje sonunda işletmelerin değerlendirmeye alındığını vurgulayan Dr. Özaydın,değerlendirmede 14 işletmenin başarı belgesini almaya hak kazandığını aktardı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:14
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