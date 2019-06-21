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Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı

Kayalıklardan düşen ve bulunduğu yerden askeri helikopterle alınan dağcı hastaneye kaldırıldı

21 Haziran 2019 Cuma 19:42
Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ayının saldırması sonucu kayalıklardan düşen dağcı yaralandı.

Orta Doğu Arama-Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 dağcı, Tunceli'ye gelerek Ovacık ilçesinde kamp kurdu. Sabah saatlerinde Mercan Dağlarına tırmanan 4 kişilik grup, tırmanışı tamamlayarak inişe geçti. Kayalık bölgeden geçmek isteyen grubun lideri Serhan Poçan'a bir ayı saldırdı. Kayalıklardan düşerek bacağı kırılan Poçan'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığından kalkan askeri helikopter, Poçan'ı düştüğü yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi getirdi. Tedavi altına alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Poçan ile tırmanış yapan Ömür Birler, gazetecilere yaptığı açıklamada, inişe geçtikleri sırada bir inden ayı çıktığını belirterek "Öndeki arkadaşımıza saldırdı. Ayı arkadaşımızı aşağıya ittikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Düşmenin etkisiyle arkadaşımızın bacağında parçalı kırık oluştu." dedi.


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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:42
  1. ayı saldırısı
  2. dağcı grup
  3. Mercan Dağları
  4. Ovacık
  5. Tunceli

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