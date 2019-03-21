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Tunceli'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde "Adalet Ormanı" kuruldu- Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel:- "Ormanlarımız güzel ülkemizin akciğerleridir ve ne kadar çok ağaç dikersek gelecek nesillerimize de o kadar güzel bir ülke bırakabiliriz"

21 Mart 2019 Perşembe 19:02
Tunceli'de "Adalet Ormanı" oluşturuldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Devlet hastanesi mevkisindeki fidan dikme etkinliğinde konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ağaç diken herkesin ülkenin geleceğine önemli miras bıraktığını söyledi.

Ormanların çoğaltılması gerektiğini belirten Vali Sonel, şöyle dedi:

"Orman haftasında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülere kamu hizmeti olarak ağaçlandırma çalışması yaptırılmasının güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ormanlarımız güzel ülkemizin akciğerleridir ve ne kadar çok ağaç dikersek gelecek nesillerimize de o kadar güzel bir ülke bırakabiliriz."

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek de Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince, tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleriyle iş birliği yapılarak "Adalet Ormanı" oluşturma çalışmaları başlatıldığını anlattı.

Tunceli Devlet Hastanesi mevkisinde bin 641 metrekare orman arazisinin "Adalet Ormanı" yapılmak üzere Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edildiğini dile getiren İşlek, ilk etapta 200 fidan dikeceklerini ifade etti.

Hükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile kamu yararına ücretsiz çalışma programları da yürütüldüğünü dile getiren İşlek, hükümlülerin ara yıl tatilinde okullarda temizlik, boya ve tadilat işlerinde çalıştıklarını anımsattı.

Behçet İşlek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün öncülük ettiği projeyle ülke genelinde binlerce fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yükümlülerimiz, bu ağaçlandırma çalışması ile Tunceli'mize yeni bir orman kazandıracaklar. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak belirli periyotlarla dikilecek fidanların bakım ve sulama işlerini de birlikte yapacaklar."

Konuşmaların ardından Vali Sonel ve beraberindekiler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, hakim ve cumhuriyet savcıları, kurum müdürleri ve denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırılan yükümlüler katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:02
  1. "Adalet Ormanı"
  2. Tunceli
  3. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili TuncaySonel

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