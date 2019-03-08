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Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerde kutlandı.

08 Mart 2019 Cuma 14:21
Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Tunceli’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerde kutlandı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlükleri ve Munzur Üniversitesi tarafından Belediye Kent Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.Resim, heykel, el sanatları sergisinin yer aldığı etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de katıldı.Vali Sonel kurulan stantları tek tek gezerek kadınlara karanfil verdi.


Müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi gibi etkinliklerin de yer aldığı etkinlikte, Vali Sonel’in katılımcılara salep ikram etmesinin ardından sona erdi.


Öte yandan kentte kadın platformu da kutlama etkinliği gerçekleştirdi.Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte ise kadınlar gününün tarihiyle ilgili konuşmalar yapıldı.


Ayrıca etkinlikte, kadınlar davul-zurna eşliğinde halaylar çekti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:21
  1. sergi
  2. sanat

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