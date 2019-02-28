Tunceli’de 7bekçi göreve başladı Tunceli’de eğitimlerini tamamlayan 7bekçi göreve başladı.

Tunceli’de eğitimlerini tamamlayan 7bekçi göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Tunceli’ye 7 mahalle bekçisi görevlendirildi. Yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden başarıyla geçen 7 çarşı ve mahalle bekçisi eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

Bekçilerin, mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki büyük parklarda görev yapacakları öğrenildi.

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