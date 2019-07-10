Tunceli'de 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi Tunceli Valiliği:- "Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü bildirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde eylem yapma hazırlığı içinde bulunan teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda, hava kuvvetleri desteğiyle 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."



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