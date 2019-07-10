Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında eylem hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında eylem hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ovacık Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 5 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Valilik, ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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