Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:36
ANKARA (AA) - Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
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