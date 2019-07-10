Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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