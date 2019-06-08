Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli Kutu Deresi bölgesinde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya düzenlediği operasyonda, 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda, 5 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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