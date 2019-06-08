0553 313 94 23

Tunceli'de 5 PKK'lı terörist mağarada kıstırıldı!

Tunceli'de bir mağarada 5 teröristin jandarma ekipleri tarafındankıstırıldığı ve operasyonun devam ettiğini bildirdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
Tunceli'de 5 PKK'lı terörist mağarada kıstırıldı!

Tunceli'de jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığı ve operasyonun devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
  1. Tunceli
  2. PKK operasyonları
  3. terör operasyonları
  4. PKK'lı teröristler
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor
    1. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    2. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    3. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    4. Samsun’da 3 kişiyi tabancayla..
    5. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    6. Portakal'dan İmamoğlu'na torpil!..
    7. Boş arazide çıkan yangın paniğe neden..
    8. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    9. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    10. Ulaştırma Bakanlığından "Marmaray"..
    11. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bayram..
    12. Balık avlarken oltası elektrik..
    13. Yüzük havadan geldi
    14. Aşırı terleme günlük yaşantıyı olumsuz..
    15. Çocuklar evrensel değerleri..
    16. İran’dan ABD’nin kararına sert tepki!
    17. Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da..
    18. Hindistan’da okulda yangın: 2’si..
    19. İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına..
    20. Vücuttaki yaşlanan deriye dikkat
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim