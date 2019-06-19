0553 313 94 23

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada," Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede JÖH timlerimizce operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"denildi.


Açıklamada kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan Belediyesinden altyapı çalışması
    1. Tatvan Belediyesinden altyapı çalışması
    2. 4 saat boyunca yılanın çıkmasını..
    3. FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki..
    5. Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
    6. Erdek’te ’Kan bağışı ve Kök hücre..
    7. Yağış sonrası kapanan YHT hattında..
    8. "Bizim çıtamız Paris, New York, Londra"
    9. Erdoğan: "CHP adayına destek ya..
    10. Kocaeli’de plajlara otobüs seferleri..
    11. Trump’tan Bulgaristan’a Irak asıllı..
    12. Büyükşehir sel için teyakkuzda
    13. Dünyaca ünlü plajlarda deniz dibi..
    14. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    15. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    16. Spor Toto BAL’a katılım için son..
    17. Hazineden altına dayalı kira..
    18. Libya'da UMH güçleri Hafter'e ait..
    19. Asya ülkesinde beyin iltihabı..
    20. TBF’den Semih Özsöy’a 45 gün hak..
    21. Rize’de araç dereye uçtu: 1 yaralı
    22. Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy,..
    23. Aydın MHP, İstanbul’da Aydınlılarla..
    24. "Pazar akşamına kadar televizyonlara..
    25. Rusya basınında Manisa tanıtıldı
    26. Antalya’da iki araç kafa kafaya..
    27. Ballıpınar’da kiraz rekoltesi düştü
    28. Engelli araçlarında “engel” kalkıyor
    29. Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor
    30. Nöroloji Uzmanı Dr. Fırat, SANKO..
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu