Tunceli’de 2 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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