Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Valiliği, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.19 Temmuz 2019 Cuma 09:20
Tunceli Valiliği, eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada;"Merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında İHA ile tespit edilen 2 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini de aktaran valilikterörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.
YORUM YAZ