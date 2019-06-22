Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında güvenlik güçlerince teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.



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