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Tunceli’de 2 asker şehit oldu

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş ve bir er şehit oldu

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Tunceli’de 2 asker şehit oldu

1 PKK’lı ise ölü ele geçirildi. Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Garipuşağı Köyü kırsal alanında arazi arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleri, dün saat 15.00’te bir grup terör örgütü PKK’lı ile karşılaştı. PKK’lılar tarafından açılan ilk ateşte bir uzman çavuş ve bir er şehit olurken, bir er yaralandı. Yoğun yağmur ve sise rağmen süren şiddetli çatışmada 1 PKK’lı silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ve 4. Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı çok sayıda birlik, çatışma bölgesine skorski helikopterle sevk edildi. Kaçan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için, Ovacık bölgesine bağlı Karaoğlan ve Torunoba kırsal alanında bulunan kaçış noktaları, kobra helikopterlerle bombalandı. Bölgedeki operasyonlar, hava muhalefetine rağmen uzun süre devam etti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:46
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