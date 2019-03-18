Tunceli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü Tunceli’de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tunceli’de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tunceli’de Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamındailk tören valilik önünde gerçekleştirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit yakını ve bir gaziyle birlikte Atatürk Anıtına çelenk koydu. Çelenk sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Ardından program İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda devam etti.Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin de yer aldığı tören, yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerinin ödüllerini verilmesiyle sona erdi.

Törenlere Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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