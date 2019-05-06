0553 313 94 23

Tunceli’de 14 sığınak ve barınak imha edildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda belirlenen 14 sığınak ve barınak imha edildi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:32
Tunceli’de 14 sığınak ve barınak imha edildi

Tunceli’de jandarma timleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda belirlenen 14 sığınak ve barınak imha edildi. Öte yandan operasyonda 7 kilogram C-4 patlayıcı ile hazırlanmış 2 adet el yapımı patlayıcı ve aralarında fotokapan, infilaklı fitil 52 adet tüp ile 2 adet televizyonun de yer aldığı çok miktarda malzeme ele geçirildi.


Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Hozat ve Ovacık kırsalından operasyon gerçekleştirildiğini teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve 6 barınağın imha edildiğini bildirdi.


Valili açıklamasında, "Sığınak ve barınaklar içerisinde, toplamda 7 kg C-4 ile hazırlanmış 2 adet EYP, 100 litre mazot, 7 adet jeneratör, 34 adet büyük tüp, 9 adet akü, 2 adet telsiz, 30 litre benzin, 95 metre kablo, 38 adet pil, 2 adet televizyon, 150 kg un, 25 kilogram şeker, 50 adet çizme, 200 metre dağcı ipi, 2 adet dikiş makinesi, 18 adet küçük tüp, 115 adet ampül, 100 metre sera naylonu, 3 adet pil bloğu, 8 adet el feneri, 47 adet CD, 1 adet video kamera, 2 adet fotoğraf makinesi, 25 kilogram fasulye, 25 kilogram mercimek, 15 kilogram tuz, 1 adet matkap, 1 adet soğuk damga, 1 adet invertör (enerji yükselten cihaz),1 adet hilti, 75 çift mekap ayakkabı, 70 m branda, 120 adet fünye, 10 metre infilaklı fitil, 2 adet batarya, 1 adet cep telefonu, 1 adet soba, 1 adet yazıcı,3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet fotokapan, 6 adet su bidonu, 3 adet uyku tulumu, 2 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası çok miktarda kırtasiye malzemesi, tıbbi malzeme, marangoz malzemesi, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


Ele geçirilen 2 el yapımı patlayıcının bomba imha uzmanları tarafından imha edildiğini de aktaran valilik, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:32
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak akşam ezanı saat kaçta okunacak | Diyanet Zonguldak Ramazan imsakiyesi 2019
    1. Zonguldak akşam ezanı saat kaçta..
    2. Otomobilin kafeye daldığı feci kazanın..
    3. Şırnak'ta minibüsün geçişi sırasındaki..
    4. Bitlis’te “Başkan Mahallemizde” projesi
    5. (Özel) Polis ekipleri at arabasını..
    6. Meksika'da göçmenler tutuldukları..
    7. YSK’da kritik mesai bugün başlıyor
    8. Diyarbakır’a turist akını
    9. Yurtta hava durumu
    10. Sivil şehitler Silopi’de toprağa..
    11. Hatay'da uyuşturucu operasyonu
    12. Köpek dehşeti! Anesteziden çıkınca..
    13. Bakan Turhan’dan Ramazan mesajı
    14. Türkiye’de her 12-13 erişkinden biri..
    15. Bitlis Belediyesi kadınlar matinesi..
    16. Canını kurtardığı köpeği sahiplendi
    17. Tunceli’de 14 sığınak ve barınak imha..
    18. Mutki’de kitap fuarı
    19. Döviz kurları
    20. THY’den uluslararası transit yolculara..
    21. Rusya İdlib’i vurdu: 3’ü çocuk 8 ölü
    22. Gökhan Gönül: Formayı hakeme verin
    23. Belediye Başkanı Arı’dan “Kent Ormanı”..
    24. 4 yaşındaki kayıp Furkan'dan acı haber!
    25. Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi ne zaman..
    26. NATO, ABD ağzıyla konuşmaya başladı
    27. Trump açıklama yaptı, Çin piyasası..
    28. 90 Kübalı göçmen kaçtı
    29. Serbest piyasada döviz fiyatları
    30. Lanetli Siyonistin vahşeti
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu