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Tunceli’de 12 sivil şehit için yapılan anıt açıldı

Tunceli’nin Pertek İlçesine bağlı Sağman köyünde 1993,1994 ve 1998 yıllarında, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 12 vatandaş için yaptırılan anıt Vali Tuncay Sonel tarafından açıldı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
Tunceli’de 12 sivil şehit için yapılan anıt açıldı

Tunceli’nin Pertek İlçesine bağlı Sağman köyünde 1993,1994 ve 1998 yıllarında, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 12 vatandaş için yaptırılan anıt Vali Tuncay Sonel tarafından açıldı.


Sağman Köyü`nde, 1993,1994 ve 1998 yıllarında, terör örgütü PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda 12 köy sakinişehit olmuştu. Köyde eskiyen şehitler anıtının yerine yenisi yapılarak törenle açıldı. Açılışa Vali Tuncay Sonel, Pertek Kaymakamı Arif Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Kurum Amirler, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Öğrenciler tarafından şiirlerin de seslendirilmesinin ardından o dönemteröristlerin saldırılarına şahit olan Köy İmamı tarafından yaşanan olaylar anlatıldı ve şehitlerleilgili bilgiler verildi. İl Müftüsü Aşır Durgun ise şehitler için dua etti.


Tunceli’nin artık terörle anılmadığını huzur ve kardeşlikle anılan şehir haline geldiğini belirten Vali Tuncay Sonel, “1993 ,1994 ve 1998 yıllarında, Tunceli’mizin Pertek ilçemizde bu güzel Sağman köyümüzün çok kıymetli 12 kardeşimiz şehit edildi. Hakikaten onların acısı hala içimizde. Daha önce de Sağman Köyüne gelmiştik. O vakitte de ifade etmiştik. Onların hatırasına yapılan şehitliğin daha güzel hale getirilmesi lazımdı. Biz de devletimizin imkanları ve arkadaşlarımızın katkılarıyla burada onların hatırasını yaşatmak için bu şehitliğimizi yapmış olduk ve bugün bu vesileyle sizlerle beraberiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla artık Tunceli huzur şehri. Allah’a çok şükür ham dolsun o teröristlerin yüzde doksanı etkisiz hale getirildi. İnşallah geri kalan kısmı da yine kahraman güvenlik güçlerimizin operasyonlarıylatemizlenecek” dedi.


Konuşmasını sürdüren Vali Sonel, “Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devletimizin kararlılığıile teröristle mücadelemiz devam edecek. Çünkü bu çocuklarımız,evlatlarımız bizim ,onlara daha güzel bir Tunceli daha güzel bir ülke bırakmamız lazım . Bu topraklarımızı vatan yapmakiçin,rengini şehitlerimizin kanlarındanalan beyaz ay yıldızlı al bayrağımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ,minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimiz ’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan ecdadımızı,şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle minnetle şükranla anıyoruz. Yapılan bu şehitliğin hem Sağmanımız’a, Pertek’imize, Memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emek veren arkadaşlarımın ellerine sağlık"ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Şehitler Anıtı ValiSonel ve köy sakinleritarafından yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:44
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