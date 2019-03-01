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Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi

TUNCELİ (İHA) –Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Tunceli TSO) akreditasyon eğitimi verildi.

01 Mart 2019 Cuma 16:25
Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi

TUNCELİ (İHA) –Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Tunceli TSO) akreditasyon eğitimi verildi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında,Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi verildi. Tunceli TSO toplantı salonunda gerçekleştirilenve akreditasyon sisteminin amacı hakkında bilgi verilen eğitimde , Tunceli TSO’nun da akredite olabilmesi için izlenecek yol haritası belirlendi.


Eğitim hakkında bilgi veren Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz, “Oda ve borsalar arasındaki kalite bilincinin yerleştirilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, Avrupa oda ve borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır. Bu çerçevede birliğimiz;EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür. Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütülmüş olup,2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır" dedi.


Eğitime, Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz, başkan yardımcıları Hasan Hüseyin Coşkun ve Ali Kaya, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile oda personeli katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:25
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