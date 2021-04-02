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Oruç Tunceli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tunceli imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Tunceli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tunceli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç ibadeti insanı manevi bir terbiyeden geçirerek ruh ve kalpte biriken günah yükünü temizlemeyi sağlar. Bu sebeple oruç Ramazan ayı haricinde de tutularak nefsi terbiye etmek için kullanılır. Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde Müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri yaşadıkları ilde imsak ve iftar vakitlerinin ne olduğu. Peki, Tunceli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tunceli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 20:58:00 -
Tunceli Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tunceli imsak ve iftar vakti ne zaman?

Orucu ibadetini diğer ibadetlerden ayıran en önemli özelliği dışarıdan hiç kimsenin bilemeyeceği riya ve gösterişten uzak bir ibadettir. Oruç, sırf Allah için yerine getirilen bir ibadet türüdür. Oruç kıyamette cehennem azabına karşı koruyucu bir kalkan konumunda olan bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ““Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da kavga etmeye kalkarsa iki kere “Ben oruçluyum” desin” buyurmuştur. Bu sebeple oruç tutmak isteyenler imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detaytları…

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Tunceli İmsakiyesi 2021

Tunceli'de ilk imsak 04.14'de ilk iftar 19.04'de olacak.

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