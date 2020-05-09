Tunceli müftüsü kimdir nerelidir? Tunceli müftüsünün adı nedir?

Şevket Dilmaç kimdir, 1970’de Patnos İlçesi Sağrıca Köyünde doğdu. 1990’da Patnos İmam-Hatip Lisesini, 1997’de KTÜ Trabzon İlahiyat Meslek Yüksek Okulunu ve 2001’de MÜ İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2005'te DİB. Yüksek İhtisas Kursu Pendik Haseki Eğitim Merkezinden mezun oldu.

1992’de imam-hatip olarak göreve başlayan Şevket DİLMAÇ, sırayla Van İli Başkale İlçesi Evbakan Köyünde, Ağrı İli Patnos İlçesi Eryılmaz Köyünde, Trabzon İli Çaykara İlçesi Derindere Köyünde, Trabzon İli Merkez Otogar Camiinde ve İstanbul İli Fatih İlçesi İbni Meddas Salihpaşa Camiinde görev yaptı.

Bitlis İli Ahlât İlçesinde vaizlik yaparken, 27.11.2005'te Kars İli Selim İlçesine Müftü olarak atandı. 06.10.2008'de Patnos İlçe Müftülüğüne atandı. 08.06.2011’de Ağrı İl Müftü Yardımcılığına atandı. 08.02.2016'da Diyarbakır İli Yenişehir İlçe Müftülüğüne atandı ve halen burada İlçe Müftüsü görevini yürütmektedir.

Yüksek lisans mezunu olan Şevket DİLMAÇ, örgün eğitimin yanında farklı hocalardan sarf-nahiv, fıkıh, tefsir-belağat, kelam, hadis, tarih ve usul dersleri aldı. Evli olup beş çocuk babasıdır.