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Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Tunceli merkezli 10 ilde düzenlenen darbeci FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:25
Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütünün mensupları arasında iletişimi sağlamak üzere kullanma talimatı verdiği operasyonel hatları kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarını yakalamak üzere Tunceli merkezli 10 ilde (İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana, Elazığ, Mersin, Diyarbakır, Kastamonu, Uşak) gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs ve daha önceden FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. 

Açıklamada FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:25
  1. Uşak
  2. Tunceli
  3. Kastamonu
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Erzurum
  7. Elazığ
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Adana
  11. FETÖ

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