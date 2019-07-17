Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu
Tunceli'nin yanı sıra İzmir ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:52
TUNCELİ (AA) - Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP İl Genel Meclisi üyesi bir şüphelinin de olduğu 6 kişi tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tunceli kent merkezi ve bazı ilçelerinde 8, İzmir ve Elazığ'da birer kişi olmak üzere 10 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K, U.Ö, E.R, A.R, O.C, M.Y, S.Ç, A.T, S.K.E. ve K.Y.G, sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarıldı.
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan M.K, O.C, M.Y, S.Ç, U.Ö. ve A.R, "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı.
Zanlı E.R. adli kontrol şartıyla, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasındaki M.K'nin, HDP İl Genel Meclis üyesi olduğu belirtildi.
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