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Tunceli, istihdamdaörnek oldu

Tunceli’de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yürütülen “İstihdam Seferberliği Projesi” ödül aldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:55
Tunceli, istihdamdaörnek oldu

Tunceli’de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yürütülen “İstihdam Seferberliği Projesi” ödül aldı.


İçişleri Bakanlığı, valilik, kaymakamlık ve belediyelerin gerçekleştirdikleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi amacıyla, 19 Nisan 2018 tarihinde "Projem Türkiye, Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması" başlatıldı.Yarışma da bin 102 proje yer aldı. Tunceli’de başlatılan "İstihdam Seferberliği" projesi de ilk 15’e girerek ödüle layık görüldü.Yarışmanın ödül töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, başarılı proje sahiplerini ödüllendirerek tebrik etti.


Tunceli Valiliği adına ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan İş-Kur Tunceli İl Müdürü Özdemir Aktaş ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Özgür Demirezer aldı.


Projenin ödül almasından mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Tuncay Sonel, "Açtığımız 3 tekstil fabrikası ve bir özel çağrı merkezi ile Tunceli’de istihdam seferberliği başlattık. Böylece, 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş imkanı verdik. İstihdam Seferberliği Projemizin, "Projem Türkiye, Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması"nda dereceye girip ödül alması bizleri çok mutlu etti. Projemizin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında göstermiş oldukları ekip çalışması, gayret ve başarıdan dolayı ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:55
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