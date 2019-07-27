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"Tunceli huzur, spor ve tatil şehri"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel:- "Huzur beraberinde tatil şehrini canlandırdı, otellerimizde yer yok. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız çok rahat sokaklarda dolaşabiliyor. Kafeteryalar, lokantalar hakikaten tıklım tıklım, esnafımız memnun. Tunceli'mizin huzur şehri, güven şehri ve tatil şehri olmasından son derece mutluyuz"- "Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle huzur şehrine haline geldi. Beraberinde tabii ki Tunceli turizm, spor ve tatil şehri oldu"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:10
"Tunceli huzur, spor ve tatil şehri"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle huzur şehrine haline geldi. Beraberinde tabii ki Tunceli turizm, spor ve tatil şehri oldu." dedi.

Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2 yıl hem vali hem de belediye başkanı olarak görev yaptığını belirterek, bu süre zarfında vatandaşlar tarafından yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Belediye başkanlığı görevini yürütürken, Munzur Çayı kıyısına parklar, yüzme havuzu, doğa oteli, gondollar, gezi tekneleri, sürat motorları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kent meydanı, yeraltı çarşısı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Millet Bahçesi gibi projelere imza attığını anlatan Vali Sonel, şunları söyledi:

"Tabii huzur beraberinde tatil şehrini canlandırdı, otellerimizde yer yok. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız çok rahat sokaklarda dolaşabiliyor. Kafeteryalar, lokantalar hakikaten tıklım tıklım, esnafımız memnun. Tunceli'mizin huzur şehri, güven şehri ve tatil şehri olmasından son derece mutluyuz. Muhteşem doğasıyla bu güzellikleri görmeye gelen yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirimiz de Tunceli'de tatilin keyfini çıkarıyorlar. Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle huzur şehrine haline geldi. Beraberinde tabii ki Tunceli turizm, spor ve tatil şehri oldu."

- "Herkesi Tunceli'ye bekliyoruz"

Sonel, Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flayboard Şampiyonası ve Rafting Dünya Şampiyonası gibi çok önemli organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Kentte zipline, rafting ve doğa sporlarından su sporlarına kadar altyapının tamamlandığını vurgulayan Vali Sonel, "Vatandaşlarımız bu muhteşem doğada, doğa ve su sporlarını zevkle yapıyorlar. Tüm vatandaşlarımızı Tunceli'ye bekliyoruz." dedi.

Tunceli'ye gelen herkesin memnun ve mutlu ayrıldığını ifade eden Vali Sonel, "Tunceli muhteşem doğasıyla ülkemizin en güzel yörelerinden bir tanesi. Zaten misafirlerimiz Tunceli'ye geldiği zaman, bu muhteşem doğasını gördüğü ve güzellikleri tattığı zaman 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk, Tunceli hakikaten çok güzel bir şehir' diye ifade ediyorlar. Herkesi bu muhteşem doğasıyla, güzellikleriyle Tunceli'ye bekliyoruz." diye konuştu.

Almanya'dan tatil için Tunceli'ye gelen Özlem Polat, yıllardır hep sahil kentlerinde tatil yapmayı tercih ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene ailece Tunceli'ye tatile geldik. Burayı çok beğendik. Artık akşamları dışarı çıkıp, güzel mekanlarda oturabiliyoruz. Havuzumuz çok güzel olmuş, Tunceli'de artık her şey var ve insanlar artık rahatlıkla çıkıp gezebiliyor. Burası artık yatırım yapabilir bir yer olmuş. Herkes rahatlıkla huzur içerisinde gelip kalabilir ve tatillerini yapabilirler, hiç çekinmelerine gerek yok."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:10
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