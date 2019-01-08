Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tunceli'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğinden edinilen bilgiye göre, Tunceli-Erzincan kara yolu 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her türlü araç geçişine kapatıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri tarafından Tunceli'den Erzincan'a gidecek araçlar Pülümür ilçesi girişindeki depolama alanında, Erzincan'dan Tunceli'ye gelecek araçlar da Mutu mevkisinde bekletiliyor.

Yine Tunceli-Hozat ilçesi kara yolu, Çiçekli köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.















