0553 313 94 23

Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı

08 Ocak 2019 Salı 20:21
Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tunceli'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğinden edinilen bilgiye göre, Tunceli-Erzincan kara yolu 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her türlü araç geçişine kapatıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri tarafından Tunceli'den Erzincan'a gidecek araçlar Pülümür ilçesi girişindeki depolama alanında, Erzincan'dan Tunceli'ye gelecek araçlar da Mutu mevkisinde bekletiliyor.

Yine Tunceli-Hozat ilçesi kara yolu, Çiçekli köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:21
  1. Erzincan
  2. Hozat
  3. kar yağışı
  4. Kara yolu
  5. Pülümür
  6. tipi
  7. Tunceli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bomba hamle: Bu logoyu gördüğünüz uçaklarda...
    1. THY'den bomba hamle: Bu logoyu..
    2. Emine Erdoğan, Paralı Poşet..
    3. GÜNCELLEME - "Washington İran'a..
    4. Gümüşhane merkezli FETÖ operasyonu! 1..
    5. Karaman'da yarın okullar tatil mi? |..
    6. Trump Tower toplantısındaki Rus..
    7. Samsun'da yarın okullar tatil mi? |..
    8. "Türk güreşi müthiş bir çıkış..
    9. Yemen hükümetinden Stockholm..
    10. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    11. Amasya'da yarın okullar tatil mi? |..
    12. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    13. Sarımsağı mutlaka dövün
    14. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    15. Kaya büyüklüğünde altın ele geçirildi!
    16. Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani..
    17. Irak'ta Kerbela Valisi yolsuzluk..
    18. AK Parti MKYK Toplantısı
    19. Başakşehir, Alican Özfesli ile anlaştı!
    20. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'