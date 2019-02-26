0553 313 94 23

Tunceli emniyetinden kan bağışına destek

Tunceli’de polisler, Türk Kızılay’ının kan bağışına destek verdi.

26 Şubat 2019 Salı 14:24
Tunceli emniyetinden kan bağışına destek

Tunceli’de polisler, Türk Kızılay’ının kan bağışına destek verdi.


Kış aylarında kan stoklarının azalması nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’de de başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor. Kentte merkez ve ilçelerdeki kan bağışına vatandaşların yanı sıra emniyetpersoneli de destek veriyor. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Atatürk ve Moğultay Mahallelerinde kan toplama aracına giderek kan verdi.


Türk Kızılayı’nın merkez ve ilçelerde kan bağışı kampanyasına belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni gelişme
    1. İstanbul’da iş adamı cinayetinde yeni..
    2. Avrupa Konseyi’nden Fransa’ya ‘Sarı..
    3. Gaziantep deprem master planı için..
    4. Yeşilyurt Taziye Evi açıldı
    5. ''Türkleri öldürüyorlar ilaç..
    6. DP, Kocamaz’ın adaylığına ilişkin..
    7. Şehitkamil’in basketbol takımları,..
    8. Sakaryapor taraftarları, Yeni..
    9. Makine mühendisi akademisyen kalemiyle..
    10. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Toper,..
    11. ETSO Başkanı Yücelik’e Vergi Haftası..
    12. Milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası..
    13. Katma değeri yüksek ürünler çağrısı
    14. "Hocalı Soykırımı'na imza atanlar..
    15. Samsun’da tanzim satış yerleri kuruldu
    16. Dahi çocuk Elon Musk'a 'Tesla' darbesi
    17. "18. Vehbi Koç Ödülü"nün sahibi Prof...
    18. Demirözü Kaymakamı Coşkun,..
    19. FETÖ'nün "mahrem imam"ına hapis cezası
    20. Kamyonet kasasındaki tüpten sızan gaz..
    21. Tunceli emniyetinden kan bağışına..
    22. Şanlıurfa'daki darbe girişimi..
    23. Garanti Bankası'na "2019..
    24. BM'den Yemen için 4 milyar dolar..
    25. Karaköprü kırsalında çocuklar oyun..
    26. Fatih Yücelik’e önemli görev
    27. Uysal, Sinan Mahallesi Çarşısı’nı..
    28. 6 metrekarede 64 yıllık emek
    29. AK Partili Esgin’den Bozbey’e Şehir..
    30. Adana'daki iskele çökmesi davası
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti