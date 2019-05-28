Tunceli Belediyesi’nde mobbing iddiası

Tunceli’de TKP’li belediyenin çalışanlarına mobbing uygulandığı iddiasıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Tunceli Belediyesi önünde Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası Tunceliİl Başkanı Taylan Aydoğdu, çalışanların katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Aydoğdu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyede bazı çalışanlara yönelik ötekileştirme ve mobbing uygulandığını iddia etti.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Alevi Dedesinin park ve bahçelerde temizlik işine verildiğini, 6 kadın çalışanın su endeksi okuma işçisi olarak görevlendirildiğini ve işyeri temsilcilerinin yerinin değiştirildiğini söyleyen Aydoğdu, "Bu ilin on yıllarca birikmiş bir çok problemi, karalamaya çalıştığınız kayyum belediyesi tarafından çözülse de hala tamamlanamayan projeler var, onlara odaklanın. 31 Mart seçimlerinde halkımızın gösterdiği teveccühü belediye çalışanlarına baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçin" dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar alkışlarla durumu protesto ettikten sonra sessizce dağıldı.