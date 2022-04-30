Tunceli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çemişgezek Hozat Pertek Pülümür bayram namazı saati:
Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, Tunceli Merkez’de bayram namazı saat kaçta? Tunceli ezan vakitleri:
Ramazan bayramı sebebiyle bayram namazı vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, Tunceli bayram namazı saat kaçta?
Tunceli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çemişgezek Hozat Pertek Pülümür bayram namazı saati:
2 Mayıs Pazartesi sabahı Tunceli Merkez'de bayram namazı 05.55'te kılınacak,
Çemişgezek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tunceli Çemişgezek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.57'de kılınacak.
Hozat bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tunceli Hozat'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Nazımiye bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tunceli Nazımiye'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.
Ovacık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tunceli Ovacık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Pertek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tunceli Pertek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.
Pülümür bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Tunceli Pülümür'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.