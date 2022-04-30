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Oruç Tunceli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çemişgezek Hozat Pertek Pülümür bayram namazı saati:
Oruç

Tunceli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çemişgezek Hozat Pertek Pülümür bayram namazı saati:

Tunceli’de bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, Tunceli Merkez’de bayram namazı saat kaçta? Tunceli ezan vakitleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-30 21:44:00 -
Tunceli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çemişgezek Hozat Pertek Pülümür bayram namazı saati:

Ramazan bayramı sebebiyle bayram namazı vakitleri araştırılmaya başlandı. Peki, Tunceli bayram namazı saat kaçta?

Tunceli bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çemişgezek Hozat Pertek Pülümür bayram namazı saati:

2 Mayıs Pazartesi sabahı Tunceli Merkez'de bayram namazı 05.55'te kılınacak,

Çemişgezek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Tunceli Çemişgezek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.57'de kılınacak.

Hozat bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Tunceli Hozat'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.

Nazımiye bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Tunceli Nazımiye'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.

Ovacık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Tunceli Ovacık'ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.

Pertek bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Tunceli Pertek'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.56'da kılınacak.

Pülümür bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Tunceli Pülümür'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.53'te kılınacak.

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