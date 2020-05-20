Tuncay Özkan'a flaş soru

CHP'nin 19 Mayıs nedeniyle planladığı Anıtkabir ziyareti skandala dönüştü. Milletvekilleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu daikalarca ayakta bekletti. Kılıçdaroğlu beraberindeki Tuncay Özkan ile birlikte Aslanlı Yol'da milletvekillerini beklemeye başladı. Ancak vekiller 20 dakika boyunca ortalıkta görülmeyince Kılıçdaroğlu zaman, zaman sinirlendi. Yanındakilere sinirli bir şekilde ''nerede kaldı bunlar '' şeklinde soran Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan telefonuna sarılarak vekillerle irtibat kurmaya çalıştı.

Bunun üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Tuncay Özkan'ı ti'ye aldı.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tuncaycım elinde telefon herkesi çağırdın ama gelen olmadı. Twitter’da dolaşan videolarda hep telefonla sağı solu çağırman elden ele geziyor. Milletvekillerini kiralığa çıkartırsanız olacağı bu. Hazır aklıma gelmişken sen nereye kiralanıyorsun Tuncaycım?" ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı: