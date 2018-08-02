Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın ayağını kaydırmış!

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç’e yaptığı "Bir takım önemli kararlar bir yerlerde alınıyor, bir takım karar merkezleri var. Genel Başkan bu kararları getiriyor, MYK'dan geçiyor" açıklamasıyla gündem olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Aydınlık gazetesi yazarı Sebahattin Önkibar'ın hedefi oldu.

"UĞUR DÜNDAR'IN AYAĞINI KAYDIRDI"

Önkibar, Aydınlık gazetesindeki "Tuncay'dan Uğur Mumcu köşesine 3 milyon" başlıklı bugünkü yazısında, Tuncay Özkan’ın kendisini işe alan Uğur Dündar’ın ayağını kaydırarak Kanal D’deki koltuğuna nasıl oturduğunu anlattı.

CUMHURİYET GAZETESİNE 3 MİLYON!

Tuncay Özkan'ın Cumhuriyet Gazetesindeki Uğur Mumcu-Mustafa Balbay’ın köşesinde yazmak için o dönem maddi olarak zorda olan gazeteye 3 milyon para teklif ettiğini de aktaran Önkibar, Özkan’ın siyasi hedeflerine de değindi.

DENİZ BAYKAL'I TEHDİT ETMİŞ!

Tuncay Özkan’ın CHP Genel Başkanlığı’nda gözü olduğunu iddia eden Önkibar, 11 yıl önce dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Bykal’dan CHP’nin genel sekreterliğini istediğini vermeyince de “Partiyi bölerim” tehdidinde bulunduğunu yazdı.

İşte Önkibar’ın yazısından bir bölüm;

(...)

Tuncay’ı sadece ben değil, mesela Uğur Dündar da iyi tanır.

1990’ların ilk yarısında Cumhuriyet Gazetesinde ofisboy-stajyer muhabir olarak çalışıp bilahare işsiz kalan Tuncay’ı, Arena Programında muhabirlik yaptırmak için yanına alıp iş veren Uğur Dündar’dı.

Peki sonra ne mi oldu?

Tuncay bu program sayesine popüler olup MİT’çi Şenkal Atasagun, Aydın Doğan ve Mesut Yılmaz ile yakınlaşınca, Uğur Dündar’ın Kanal D’deki koltuğuna oturdu.

Pek çok kişinin bildiği o olay sonrası Dündar, uzun süre Tuncay Özkan’ın yüzüne bakmadı.

Derken Ergenekon süreciyle beraber oluşan şartlar sonucu, Uğur Dündar, Tuncay’ı affetti ve programına aldı.

Sadece Dündar değil, Tuncay’ı mesela Mustafa Balbay çok iyi tanır ki bu ikisi yıllarca küstü ve hapiste barıştılar.

İşte Mustafa Balbay’ın anlattığı bir olay:

Tuncay Özkan, Cumhuriyet Gazetesindeki Uğur Mumcu-Mustafa Balbay’ın köşesinde kendisi yazmak için İlhan Selçuk aracılığı ile maddi olarak zorda olan Cumhuriyet Gazetesine 3 milyon teklif etmiş.

(...)

Söyle Tuncay, bu doğru mu, böyle bir teklif yaptın mı?

‘Hayır’ dersen açıklamanı yayınlar, seni Mustafa Balbay ile baş başa bırakırım...

Bu arada Tuncay Özkan’ın verdiği para ile yeniden tefriş edilen Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunun açılış davetine Özkan’ın davet edilmediği dedikodusu, yıllardır fısıldandı... Açıkla Tuncay öyle mi oldu? Cumhuriyetçilerin senden nefret ettikleri doğru mu?

Gelelim Tuncay Özkan’ın siyasi hedefine:

CHP’lilerin tamamı biliyor, Tuncay kendine bakmadan, aklınca genel başkan olmak istiyor.

Daha önce yazdım, bu Tuncay 11 yıl önce Deniz Baykal’a gidip CHP’nin genel sekreterliğini istemişti ki bunu bana anlatan Deniz Bey’dir.

Baykal’ın “Şimdi milletvekili ol, ileride parti içinde yükselirsin” demesine rağmen Tuncay Özkan, “Arkadaşlarımızla çekilir, CHP’yi böleriz” diye tehdit etmişti.

Deniz Bey de “Siz kaç kişisiniz ki CHP’yi böleceksiniz” karşılığını vermişti.

Bunun üzerine Tuncay Özkan Kanatürk TV’yi kullanarak, “Biz kaç Kişiyiz” diye bir platform kurarak, abartısız binlerce-onbinlerce CHP’liyi notere taşıyarak partisinden koparmıştır.

(...)