Tuncay Özkan, televizyon kanalı satın aldığı iddialarını yalanladı!

CHP'nin iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan 'ın 1,5 milyon dolar karşılığı KRT kanalının yüzde 51'ini satın aldığı iddia edilmişti. Kanalın doğrudan Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'a bağlı olacağı ve başına da Adnan Bulut'un getirildiği öne sürülmüştü.

İDDİAYI YALANLADI

"Bu haberler yıpratma maksatlı politik kampanyalardır" diyen Özkan, Twitter'dan yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı.

Özkan "Bu tür haberler gerçek dışıdır. Hiçbir ticari faaliyetim olmadığı gibi hiç kimseyle birlikte televizyon kanalı satın almadım. Bu haberler yıpratma maksatlı politik kampanyalardır. Gerçekle alakası yoktur." ifadelerini kullandı.