Tuncay Mollaveisoğlu kimdir? Tuncay Mollaveisoğlu nerelidir? Tuncay Mollaveisoğlu hayatı biyografisi

Tuncay Mollaveisoğlu, 1976 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü'nü kazandı ve aynı yıl gazetecilik mesleğine başladı.

Kanal 6 televizyonunda haber yönetmen yardımcılığı ve haber program yapımcılığının ardından,Kanal D Haber Merkezinde prodüktörlük ve muhabirlik yaptı. 2002 yılında Show TV Haber Merkezi'nde muhabirliğe devam etti. Televizyon haberleri yanında Akşam gazetesi'ne özel haberler ve yazı dizileri hazırladı. Nokta Dergisi'nde editörlük yaptı, özel haber dosyaları hazırladı. SKY Türk'ün kurucuları arasında yer aldı.

2004 yılında Kanaltürk'ün kurucusu olarak görev aldı. 8 Haziran 2016'da Yeniçağ'da köşe yazıları yazmaya başladı.14 Haziran 2019'da ise Cumhuriyet gazetesine geçti. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği ve yazarlığını yapmaktadır. Aynı zamanda TELE 1 televizyonunda programlarına devam etmektedir.