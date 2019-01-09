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Tunca Nehri kısmen dondu

Edirne'de, Tunca Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
Tunca Nehri kısmen dondu

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Tunca Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarındaki kesimleri ile nehrin akışının yavaş olduğu bölümler buz tuttu. Bazı vatandaşlar nehir kenarında yürüyüş yaparak buz tutan nehri fotoğrafladı.

Soğuk hava dolayısıyla kent merkezinde bulunan süs havuzları da buzla kaplandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olan kentte sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yağışla birlikte birkaç derece artmasının beklendiği belirtildi.

-Kırklareli'nde de soğuk hava etkili

Kırklareli'nde de "Balkan" soğukları yaşanıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşen soğuk havada çalışmak zorunda olanlar zorluk yaşıyor.

Kırklareli'nde tarihi eser, polisiye ve aşk konularını ele alan Sensiz Asla sinema filminin çekimleri, "Balkan soğuğuna" rağmen devam ediyor.

Yönetmen Ömer Gecü, başrolünü İlker Gürsoy ve Diana Demir'in üstlendiği filmin çekimlerini Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yolunda gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Kırklareli Müzesine tarihi eser taşıyan aracın önü iş makineleri tarafından kesilip durdurularak müzenin aracının kaçırılmasının canlandırıldığı sahne, yaklaşık 7 saatte çekilebildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere yaklaştığı soğuk havada oyuncuların zorlandığı gözlendi. Zaman zaman elektrikli sobanın başında ısınan oyuncular, bazen de araçlara binerek ısınmaya çalıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
  1. buz tutma
  2. EDİRNE
  3. soğuk hava
  4. Tunca Nehri

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