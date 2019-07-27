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Tunç Soyer’e Sivas’tan tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanki Sivas’ta yaşıyoruz” sözleri Sivaslıları kızdırdı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:11
Tunç Soyer’e Sivas’tan tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Sanki Sivas’ta yaşıyoruz” sözleri Sivaslıları kızdırdı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Soyer’i tüm Sivaslılardan özür dilemeye davet etti.


Bilgin, Soyer’e cevaben yaptığı açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de turizmin gelişmemesini anlatırken bu sorunun asıl kaynağını bulmak yerine güzide şehrimizin adını kullanarak, ‘Sanki Sivas’ta yaşıyoruz.’ sözleriyle asla kabul edemeyeceğimiz bir dil kullanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Sivas’ın Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, Milli Mücadele’nin başlatıldığı ve bu ülkenin kurucu şehri olduğunu, Selçuklu döneminde çeşitli bilimlere merkezlik yaptığını, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir eyalet merkezi olduğunu, sazıyla sözüyle ve tarihi zenginlikleriyle bir kültür şehri olduğunu, Aşık Veysel’in, Pir Sultan Abdal’ın, Aşık Ruhsati’nin memleketi olduğunu unuttuğunu sanıyorum. Sivas; tarihin her döneminde önemini koruyan, bugün de insanların hoşgörü ve barış içerisinde birbirine saygılı bir şekilde yaşadığı, tarih ve kültürün harmanlandığı bir şehirdir. İzmir, ülkemizin gözbebeği illerinden birisidir. Ancak İzmir’in belediyecilik anlamında hangi konumda olduğu da gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda bilinmektedir. Sultanşehir Sivas’ımızı görebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i Sivas’ımıza davet ediyorum. Soyer, her gelen insanın hayran kaldığı şehrimizin meydanını, temizliğini, mesire alanlarını, altyapısını hatta mezarlık dönüşümünü yerinde inceleyebilir ve bizlerden belediyecilik anlamında fikir alabilir. İnanıyorum ki böyle bir geziyle hem güzel şehrimiz Sivas’ı yakından tanıma fırsatı bulur hem de sözlerinin maksadını aştığını, Sivas’ın kafasında oluşturduğu algı gibi değil de medeniyetlerin beşiği olduğunu kavrar. Sonuç olarak; Soyer’den, il sınırları içinde 650 bin,dünya genelinde 7 milyon nüfusa sahip olan Sivas’ımızla ilgili yaptığı talihsiz açıklama nedeniyle tüm Sivaslılardan özür dilemesini bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:11
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