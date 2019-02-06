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Tunç Soyer PKK'ya verdiği desteği inkar etti

Daha önce PKK’nın siyasi ayağı HDP’ye verdiği destekle adından söz ettiren ve adaylığı açıklandıktan sonra skandal sözleri tekrar gündeme gelen CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer, kendi sözlerini yalanladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:39

Hendek olayları sırasında PKK’nın yanında yer aldığı yönünde tweetleri ortaya çıkan, terör örgütünün siyasi ayağı HDP’yi de açık açık desteklemekten kaçınmayan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında skandal açıklamalarda bulundu.

“Hiçbir açıklamamı bulamazlar”

Daha önce defalarca HPD'yi desteklediğini açıklayan ve daha önce yayınlanan görüntülerinde, "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" şeklindeki açıklamaları bulunan Soyer, "Ben bunlardan usandım ama birileri bunları sürekli gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK ili ilgili böyle bir açıklamam olmadı. Ne de ima yaptım. Hiçbir açıklamamı da bulamazlar" ifadelerini kullandı.

Açık açık HDP’yi destekledi

Tunç Soyer'in PKK'lıların çukur eylemlerinden sonra HDP'li belediyelere kayyım atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" şeklindeki açıklamalar teröre verdiği desteği gözler önüne sermişti. Soyer, attığı bir tweetle FETÖ'ye verdiği desteği de kanıtlamış oldu.

HDP’den de Soyer’e açık destek

CHP yönetimi tarafından her fırsatta reddedilen ama açık bir şekilde yürütülen HDP-CHP ittifakı İzmir'de bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP İl Eş başkanlığı Soyer'in net bir şekilde destekleneceğini duyurdu.

"Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla" diyen HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Soyer'in farklı kesimlerle ortaklaşıp buna uygun yerel politika belirlemesi gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:39
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. Hdp
  4. PKK

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