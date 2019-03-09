Tunç Soyer’den tekerlekli sandalyeyle dikkat çeken farkındalık eylemi

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ‘Engelsiz İzmir Buluşması’ kapsamında tekerlekli sandalyeye binerek Lozan Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na geçti. Yol boyunca zorlandığını belirten Soyer, yaşanılan sorunların sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde olduğunu belirtti.

Seferihisar Belediye Başkanı ve Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, ‘Engelsiz İzmir Buluşması’ kapsamında dikkat çeken bir farkındalığa imza attı. Lozan Meydanı’ndan tekerlekli sandalyeye binen Soyer, buradan Gündoğdu Meydanı’na geçti. Soyer’e, İzmir’deki engelli vatandaşlar da destek verdi.

"Samimi olduğumuzu bilmenizi isterim"

Sözlerine "Güzel bir İzmir sabahından güzel olmayan anılarla başlıyoruz güne" diyerek başlayan Soyer, "Yaklaşık bir saatte yapmaya çalıştığımız şey, İzmir’de yaşayan engelli kardeşlerimizin bu güzel İzmir’de karşılaştıkları sorunlar, dertler, sıkıntılarla ilgili bir farkındalık sağlamaktı. Hem o sorunları daha yakından tespit etmek, hem de bu yaşanan sorunlarla ilgili olarak tüm İzmirlileri haberdar etmekti. Engelli hakkı sadece bir hayırseverlik meselesi değildir. Engellilerimizin hakları var ve biz o hakları en uygun şekilde kullanmalarını mümkün kılmak zorundayız. Büyükşehir belediyesi olarak bundan sonra üzerimize düşeni daha fazla yapacağız. Nasip olur da başkan seçilirsem mutlaka hem bu farkındalığı artıracağız, hem de burada engelsiz yaşamı mümkün kılmak için daha çok çabalayacağız. 30 ilçemizde engelsiz birimleri engellilerle birlikte çalışmaları daha da güçlendireceğiz. Bu şehirde yaşarken onların da gurur duymalarını ve mutlu olmalarını sağlayacağız. Bunlar mümkün. Küçücük dokunuşlarla düzeltilebilir. Ama asıl mesele İzmir’de yaşayan herkesin bu farkındalığa sahip olması. Herkesin engellilerin bu kentte yüz yüze kaldıkları mağduriyetlerle ilgili haberdar olması lazım. Engelli kardeşlerimizin yüzlerinin daha çok güleceğine inanıyorum. Bu konuda gerçekten samimi olduğumuzu bilmenizi isterim. İzmir engelliler için de güzel bir şehir olmalı" diye konuştu.

"Birçoğu ’mış gibi’ yapmak"

Soyer, yol boyunca zorlanıp zorlanmadığı ile ilgili de "Bu sadece bu kentle ilgili değil. Tüm memleketimizde bir duyarsızlık var. Yapılan çalışmalar gerçekten yetersiz. Yola çekine sarı şeritler, kaldırımlarda rampalar; birçoğu ‘mış gibi’ yapmak. Kriterler çok net aslında. Bunu harfiyen uygulamamız lazım. Bu sadece İzmir ile ilgili bir mesele değil. Türkiye’de engellilerle ilgili farkındalığı artırmak zorundayız. Tekerlekli sandalye kullanmak yorucu, kolay değil. Ben İzmirlilerin hem vicdanlı hem de bilinicinin çok yüksek olduğunu biliyorum. İzmirlilerle engelliler için yaşanabilir bir kent sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Soyer’in konuşmasının ardından engelli bireyler tekerlekli sandalyeleri ile dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Soyer, engellilere çiçek takdim etti.