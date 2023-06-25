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Siyaset Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...
Siyaset

Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...

Yeniakit Publisher
2023-06-25 23:28:00 - 2023-06-25 23:45:42
Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmayacağını ilan etti.

Koltuk savaşının devam ettiği CHP'de sular durulmazken, Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu çıkışı geldi.

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuşan Soyer, "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusuna cevap verdi.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

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