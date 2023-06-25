Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu açıklaması! Kararını böyle duyurdu...

Koltuk savaşının devam ettiği CHP'de sular durulmazken, Tunç Soyer'den Kılıçdaroğlu çıkışı geldi.

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de konuşan Soyer, "Gelinen noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi?" sorusuna cevap verdi.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

Genel başkanımız bunu kendisi açıkladı. 'Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum' dedi. 'Liman'dan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey'dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.