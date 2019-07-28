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Tunç Soyer’den Bitlis ve Sivas açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir konuşmasından dolayı Sivaslı ve Bitlisli vatandaşlardan tepki geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 10:10
Tunç Soyer’den Bitlis ve Sivas açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir konuşmasından dolayı Sivaslı ve Bitlisli vatandaşlardan tepki geldi. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Başkan Soyer, “Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, geçtiğimiz günlerde turizm alanında yapmış olduğu açıklama ve öz eleştirisi Sivaslı ve Bitlisli vatandaşlardan tepki görmüştü. Soyer, “Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas’ta yaşıyor muşuz gibi, sanki Bitlis’te yaşıyor muşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor” açıklamasında bulunmuştu.


Gelen tepkiler üzerine “Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim” diyen Başkan Soyer, “Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.



"Öz eleştiri yapmıştım"


Başkan Soyer şu açıklamayı yaptı:


"Türkiye’nin her ilinin, her yöresinin ayrı ayrı değerli ve benzersiz olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Her ilimiz, kendi kadim ve doğal değerleri esas alınarak ve onları ön plana çıkartarak yönetilmeli ve tanıtılmalı. İzmir’in turizm potansiyeliyle ilgili kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi. Bitlis gibi, Sivas gibi İzmir’in olanaklarına sahip olmayan ve bütün zorluklara rağmen ileri gitmek için çabalayan kentlere göre çok daha avantajlıyken bunlar yokmuş gibi yaşamasına dair bir öz eleştiri yapmıştım. Kaldı ki özellikle Ahlat ve Adilcevaz’a defalarca gitmiş, ’sakin şehir’ olmaları için mücadele etmiş biri olarak; insanlarına, kültürüne, doğasına hayran olduğum bu şehre tepeden bakan, küçümseyen bir ifade kullanmam söz konusu olamaz. Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm. Asla aklımdan geçmeyen bu yanlış anlaşılma nedeniyle sizleri incittiysem lütfen kusura bakmayın. Bir kenti başka kentler ile kıyaslamak ve farklı değerleri birbiriyle karşılaştırmak asla onayladığım bir yaklaşım değil. Sivas’ımızı, Bitlis’imizi ve Türkiye’nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyor ve aynı derecede değerli görüyorum. Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim.”

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 10:10
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