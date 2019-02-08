Tunç Soyer, yine gündemde! 'Öpeceğiz, silkeceğiz'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz" dedi.

"Öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz..."

Tunç Soyer, Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten bir cennette yaşıyoruz ve bu cennetin o kadar büyük potansiyelleri, o kadar büyük imkanları var ki. Hep onu söylüyorum. Uyuyan bir güzel var. Bir öpücük bekliyor. Biz öpeceğiz, uyandıracağız, silkeleyeceğiz, ayağa kaldıracağız. Arkaya da Türkiye'yi takacağız, yürüyeceğiz. Türkiye'yi sırtına takacak, götürecek bambaşka bir dünyaya. Biz buna layığız.